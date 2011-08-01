Google Haberler ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde sizlerle, yayın kategorisi değiştirme nasıl oluyor, bu yönde bilgi aktarımı sağlamış idik. Bugün ise sizler için, google haberler yayın açıklaması değiştirme nasıl yapılır, bu konuya yönelik bilgi veriyor olacağız. Google Haberler'deki kullanıcıların yayınınızı (sayfanızı) bulabilmesine yardımcı olabilmek adına, yayın açıklamanızı doğru bir şekilde belirlemeniz gerekmektedir. Publisher Center ile yayın açıklaması değiştirmek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

Google Haberler'de Yayın Açıklaması Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) İlk olarak Publisher Center hesabınıza giriş yapın.

2) Sağ kısımdaki Düzenle butonuna tıklayın.

3) Yayın açıklaması adlı kutucuğu dilediğiniz şekilde doldurun.

4) Sağ üst bölümdeki Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.