Google'ın Haberler (News) uygulaması - Publisher Center oldukça faydalı bir sistem denilebilir. En azından kayıt olarak, site indeks hızını artırmak isteyebilirsiniz. Çünkü Google Haberler'e kabul edilen siteler, ortalama 15 ilâ 30 dakika içerisinde indeks almaktadır. Gelelim, konumuza... Google Haberler'de yayınlarınızın daha kolay ve doğru bir kitle tarafından bulunabilmesi için, yayın kategorisini doğru şekilde belirlemeniz gerekmektedir. Google Haberler yayın kategorisi değiştirmek için ise aşağıdaki adımları izlemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Web Sitemiz için Google Haberler Bölümü Yapalım

Google Haberler'de Yayın Kategorisi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Publisher Center hesabınıza giriş yapın.

2) Sağ kısımdaki Düzenle butonuna tıklayın.

3) Yayın kategorisi adlı açılır menüden seçim yapın.

4) Sağ üstteki Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.