Google, çok sayıda kısaltılmış URL'nin devre dışı kalacağına dair daha önce yaptığı duyurudan büyük ölçüde geri adım attı. Şirket, 25 Ağustos'ta tüm goo.gl bağlantıların kapanacağını açıklamıştı; ancak gelen geri bildirimler ve yaygın kullanım nedeniyle bu kararı yeniden değerlendirdi. Google'ın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, yalnızca daha "Ağustos ayında devre dışı bırakılacak" uyarısı gösteren bağlantılar etkilenmeye devam edecek. Bu bağlantılar, 2024 sonlarında etkinlik göstermeyen URL’ler arasında yer alıyor. Ancak bunun dışındaki tüm goo.gl bağlantılar aktif kalmaya devam edecek.

2019'da Yeni Kısaltmaları Durdurmuştu

Google, 2019 yılında yeni goo.gl URL oluşturma işlemlerini durdurmuştu. Ancak o tarihe kadar oluşturulan bağlantılar hâlâ çalışıyordu. Temmuz 2024'teyse, 25 Ağustos 2025 itibarıyla tüm bağlantıların tamamen kapatılacağı duyurulmuştu. Bu kararın sebebi olarak, bağlantıların zamanla trafik kaybetmesi ve Google’ın belirttiğine göre URL’lerin %99’undan fazlasının son bir ayda hiç trafik almamış olması gösterilmişti.

Geri Bildirimler Kararı Değiştirdi

Yeni duyuruda Google, bu bağlantıların sayısız belge, video ve gönderi içinde kullanıldığını ve kullanıcı geri bildirimlerinin karar değişikliğinde etkili olduğunu belirtti. Etkinlik göstermeyen bazı URL'ler kapanacak olsa da, geri kalan tüm goo.gl bağlantılar çalışmaya devam edecek. Bu yaklaşım, şirketin kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir karar olarak öne çıkıyor.