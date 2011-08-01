Google, yapay zeka geliştirme platformu Vertex AI üzerinden kullanıma sunulacak yeni modeli Gemini 2.5 Flash’ı duyurdu. Bu model, düşük gecikme süresi ve uygun maliyetiyle dikkat çekerken, hız, doğruluk ve maliyet dengesini ihtiyaca göre ayarlayabilen esnek bir yapı sunuyor. Google, bu modelin özellikle yüksek hacimli ve gerçek zamanlı uygulamalarda üstün performans göstereceğini belirtiyor.

Google'dan Yeni Yapay Zeka Modeli: Gemini 2.5 Flash

Gemini 2.5 Flash, “akıl yürütme” yeteneği sayesinde yanıt verirken kendi doğruluğunu kontrol edebiliyor. Bu da onu, özellikle müşteri hizmetleri, sanal asistanlar, belge analizleri ve anlık özetleme araçları gibi alanlarda kullanıma son derece uygun hâle getiriyor. Model, hem maliyet avantajı hem de düşük gecikmeli yanıtlar sunmasıyla öne çıkıyor.

Google, bu model için teknik veya güvenlik raporu yayımlamadı. Ayrıca, 2.5 Flash’ın 2025’in üçüncü çeyreğinde Google Distributed Cloud altyapısıyla kurum içi kullanım için de sunulması bekleniyor.