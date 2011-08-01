Google Chrome'dan Sahte Site Devrine Son Verecek Özellik!

Google Chrome, hemen hemen herkesin kullandığı bir internet tarayıcısı olarak pazar payında üzerine düşeni alıyor. Bu bağlamda Google, Chrome’un tercih edilebilir olmaya devam etmesi için zaman zaman önemli güncelleştirmelere ve özelliklere imza atmaya devam ediyor. Önemli bir özelliği gündeme getiren dev arama motoru, bundan böyle web sitesi adlarını veya linklerini yanlış yazarsanız sizi yanlış yazmış olabileceğinize dair uyaracak.

Biliyorsunuz ki, arama motorunda herhangi bir eksik ya da yanlış terim araması yaptığınızda, Google sizi, yazımı doğru olan sonuçlarla ilgili uyarır. “Bunu mu demek istemiştiniz?” gibi bir alt metin karşınıza çıkar. Bu özelliğin birebir benzeri artık web sitesi araması veya linkini yazmaya kalktığınızda olası yanlış yazımlarda karşınıza çıkıyor olacak.

Örneğin diyelim ki arama motoruna, “teknobeyin.com yerine tenobeyin.com” yazdınız. Google, *URL’nin yanlış yazılmış olabileceğine* dair bir bildirim paylaşacak.

Bu özellik aslında oldukça önemli. Özellikle günümüzde internet dolandırıcıları, büyük alışveriş internet sitelerinin domain adlarını bir harf eksik veya farklı şekilde satın alarak, birebir site temasını kopyalayarak insanları dolandırıyor. A sitesine girip alışveriş yaptığınızı düşünürken aslında A sitesinin birebir kopyasına girmiş ve dolandırılmış olabiliyorsunuz.

Hal böyle olunca Google Chrome’un bu yeni özelliği, özellikle sahte alan adları satın alıp internet üzerinden insanları dolandırmaya çalışan kişilerin önüne büyük bir set koyacak. Arama motoruna gitmek istediğiniz domain adını yazdığınızda yanlış yazsanız bile Google sizi uyararak doğrusuna yönlendirecek.