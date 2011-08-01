Google Chrome'a Parmak İzi Özelliği Geldi

Google Chrome, bilgisayarlarda, tabletlerde, telefonlarda hemen hemen herkesin kullandığı bir internet tarayıcısı olarak, kullanıcılarına gizlilik kapsamında yeni bir özellik sunacak. Artık, Chrome gizli sekmedeki, ziyaret ettiğiniz sayfaları, sizden başka kimse göremeyecek.

Android kullanıcılarına sunulan ilgili özelliğe göre, Chrome’dan çıktığınız zaman, gizli sekmeler parmak iziyle kilitlenebilecek. Tekrar gizli sekmeye girmek istediğinizde ise, parmak izi doğrulaması izni istenecek. Telefonunuzda parmak izi okuyucu yok ise, PIN ekleyerek, gizli sekmeleri kilitleyebileceksiniz.

Özelliği aktif etmek için, Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Gizli Sekmeleri Kilitle seçeneğini işaretlemeniz gerekecek.

Chrome parmak izi özelliği, şu an için aşamalı olarak aktif ediliyor, yakın zamanda ilgili özellik, tüm Android kullanıcıların deneyimine sunulmuş olacak.