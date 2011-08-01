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Google, Chrome için Acil Durum Güncellemesi Paylaştı!

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 00:23 - Tarih: 15 Nisan 2023 - Yorum: 0

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Google, üçüncü taraf kişilerin keşfi sırasında ortaya çıkan iki güvenlik açığının yeni güncelleme sürümleriyle birlikte giderildiğini açıkladı ve Chrome kullanıcılarının tarayıcılarını güncellemesini istedi. CVE-2023-2033 olarak tanımlanan bu güvenlik açığı, acil durum güncellemesi ile birlikte ortadan kalkıyor.

Google Chrome Güncelleme

Chrome masaüstü güncel sürümünüzün “112.0.5615.121” olması gerekiyor. Android için güncel sürüm ise “112.0.5615.100” veya “112.0.5615.101” olmalı.

Masaüstünde iken Google Chrome > Ayarlar > Chrome Hakkında kısmından tarayıcınızın güncel olup olmadığını denetleyebilirsiniz. Android için uygulamayı güncellemeyi unutmayın.


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