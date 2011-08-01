Arama motoru pazarının lideri olan Google, birçok servisi ile tekel durumda. Ancak buna rağmen, Apple'ın iOS'unda varsayılan arama motoru olarak gelebilmek adına her sene milyarlarca dolâr ödeme yapmaya devam ediyor. Bakıldığında zaten birçok insan, Google'ın haricinde farklı bir servis veya uygulamayı pek kullanmıyor.

Google, Apple'a Yüklü Ödemeler Yapmaya Devam Ediyor

Ancak buna rağmen, Google bu yöndeki devamlılığından taviz vermiyor. Geçtiğimiz sene iki firma arasında 9 milyar dolârlık bir anlaşma yapılmış idi. Son gelen haberlere göre ise, Google, geçtiğimiz yıl, Apple'a iOS'ta yerleşik arama motoru olabilmek için tam 1.5 milyar dolâr ödeme gerçekleştirmiş. Bu rakamın, sadece Birleşik Krallık'ı kapsaması da, Apple'ın oldukça şanslı olduğunu gösteriyor. Çünkü birçok insan zaten Google servisleri dışında farklı bir servisi pek de tercih etmiyor. Buna rağmen Google'ın bu ödemeleri gözden çıkarması, iki şirketin de arasının oldukça iyi olduğunu gösteriyor.