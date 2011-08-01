Arama motoru devi Google, düzenli olarak algoritma güncellemeleri yapıyor. Gerek sayfa deneyimini baz alan güncellemeler, gerek çekirdek algoritma güncellemeleri v.b. gerçekleştirerek, aramaların daha verimli olması amaçlanmaktadır.

Google Algoritma Güncellemeleri Takibi için Resmi Kaynak

Peki, Google algoritma güncellemelerini takip etmek için hangi kaynak doğru dersiniz? Sizlerle bu yönde resmi bir adres paylaşmak istiyoruz. Google SearchLiaison adlı Twitter hesabı ile, Google Arama'ya yönelik yapılan algoritma güncellemeleri ile ilgili güncel bilgiye ulaşabilirsiniz. Eğer bir web geliştiricisi iseniz, düzenli olarak bu yönde takip sağlayarak, web siteniz için gerçekleştirmeniz gerekenler hakkında detaylı bilgiye de ulaşabilirsiniz.

Adres: Google SearchLiaison