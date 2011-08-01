Good Lock Uygulaması Artık Tüm Galaxy Kullanıcılarına Açılıyor

Samsung’un özelleştirme uygulaması Good Lock, artık dünya genelindeki tüm Galaxy kullanıcılarına sunuluyor. Ocak ayında duyurulan bu genişleme nihayet gerçekleşti ve uygulama Play Store üzerinden indirilebilir hâle geldi. Henüz görünmüyorsa, muhtemelen kısa süre içinde cihazınıza ulaşacaktır.

Galaxy Cihazlar için "Good Lock" Tüm Ülkelerde Aktif Hâle Geldi

Good Lock’un Play Store sayfası da güncellenerek, "erken erişim" etiketi kaldırıldı. Ancak, uygulamanın çalışması için One UI 7 veya One UI 6.1 gibi güncel sürümlere sahip olmak gerekiyor. Ayrıca, bazı kaynaklara göre uygulamanın Galaxy S24 Ultra’da çalıştırılması mümkün olsa da, Z Fold 6’da yükleme sorunları yaşandı.

Sonuç olarak, Good Lock uygulaması, kullanıcıların ana ekranlarını ve sistem arayüzlerini modüller aracılığıyla kişiselleştirmelerine olanak tanıyor. Eğer cihazınız destekliyorsa ve yazılımınız da güncelse, uygulamayı indirerek, kendi tarzınızı yansıtabilirsiniz. Uygulamaya ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.