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GoDaddy Hacklendi! Kullanıcı Verileri Ele Geçirildi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:31 - Tarih: 24 Kasım 2021 - Yorum: 0

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GoDaddyAlan adı ve barındırma hizmeti sunan firmalardan biri olan GoDaddy hacklendi! Aslında 6 Eylül tarihinde olan siber saldırı geç fark edildi ve 1.2 milyon kullanıcının verileri sızdırıldı. Sunulan raporda email adresleri, müşteri numaraları, admin şifreleri, sFTP şifreleri ve SSL özel anahtarları gibi kritik verilerin ele geçirildiği ifade edildi. Firmanın bu olaydan önce iki kere daha saldırıya uğradığı biliniyor.

GoDaddy Hacklendi

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