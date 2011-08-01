God of War: Ragnarök Oyunu Tamamlandı

Sony’in, Playstation için geliştirdiği, sevilen oyun God of War’ın devam oyunu, God of War: Ragnarök nihayet tamamlandı. Oyunun geliştiriciliğini yapan Sony Santa Monica Studio, resmi Twitter hesabından, oyunla ilgili geliştirme sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Oyunun yayınlanmasına 1 ay kala tamamlanması, en azından planlanan yayın tarihinde herhangi bir ertelemenin olmayacağına işaret ediyor. Tamamlanmalar bitmiş olsa da, geliştirme ekibi oyun üzerindeki olası hataları gidermek için çalışmalarına devam ediyor olacak.

Kratos ve Atreus'un mücadelesini anlatacak olan oyun, söylenenlere göre toplamda 40 saat sürecek. Oyunun 20 saati, hikâyenin anlatımı, yan görevlerle birlikte geri kalan süreler ise oynanışa ayrılacak.

Santa Monica Studio'nun geliştirdiği God of War: Ragnarök, 9 Kasım'da PlayStation 4 ve PlayStation 5 için Türkçe altyazı desteğiyle oyun severlerle buluşacak.