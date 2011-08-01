Dünya genelinde 22 ülkede faaliyet gösteren ve 17'sinde lider konumda olan Glovo, ülkemiz dahil toplamda 4 ülkeden çekilme kararı aldı. Türkiye, Mısır, Uruguay ve Porto Riko pazarlarından çekilme kararı alan şirket, kaynaklarını daha hızlı aksiyon alabileceği pazarlara yönelecek.

Glovo, Türkiye Pazarından Çekiliyor

Türkiye’deki kuryelerine, müşterilerine ve iş ortaklarına teşekkür eden Glovo, çekileceği ülkelerde birkaç hafta daha faaliyetini sürdürecek. Bu geçiş sürecinde de hem müşterilere hem iş ortaklarına hem de kuryelere destek sağlanacağı açıklandı.

Ayrıca bu konu hakkında Getir’in kurucusu Nazım Salur, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Glovo çalışanlarını kendi bünyelerinde görmek istediğini belirtti.