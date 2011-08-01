2001'de kurulan ve Mayıs 2011'de eBay bünyesine katılan köklü e-ticaret sitesi GittiGidiyor için kapatma kararı alındı. %93'lük payını satın alan eBay, yaptığı açıklama ile hizmet veren satıcıların artık yeni ilanlar veremeyeceği ve 18 Temmuz'da da Türkiye iştirakı olan GittiGidiyor'un tamamen kapatılacağını duyurdu. 18 Temmuz'da son alışverişlerin yapılabileceği e-ticaret sitesi, bu tarihten itibaren aramızda olmayacak.
GittiGidiyor Kapanıyor! Alışveriş Yapabileceğiniz Son Tarih Açıklandı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:23 - Tarih: 20 Haziran 2022 - Yorum: 0
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