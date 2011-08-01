Ben Gurion Havalimanı'nda yer alan bu dijital saat, gerçek otomobiller kullanılarak oluşturuluyor. Havaalanındaki misafirler için oluşturulan dijital saat, her dakika gerçek arabaların konumları değiştirilerek zamanı gösteriyor. Ayrıca saat üzerinde konumlandırılan kuş bakışı kamera ile de zaman, Ben Gurion Havalimanı'ndaki devasa bir ekrana yansıtılıyor. İlgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
Gerçek Otomobillerle Oluşturulan Dijital Saat (Video)
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 15:37 - Tarih: 28 Ocak 2020 - Yorum: 0
Önerilen Bağlantılar
Teknobeyin.com
3
Enpara Günlük ATM Para Çekme Limiti Değiştirme
Şahin Gezici
4
Eğer Bugün Hayatının Son Günü Olsaydı Ne Yapardın?
Doğan Gezici
Diğeri »
- WordPress.com E-Posta Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?
- WordPress.com Profil Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?
- WordPress.com Pano Renk Düzeni Değiştirme Nasıl Yapılır?
- Gerçek Otomobillerle Oluşturulan Dijital Saat (Video)
- WordPress Dosya Eki (Attachment) Sayfalarını Ana Yazıya Yönlendirelim
- WordPress.com Üyelik Tarihimizi Öğrenelim
- Ghost in the Shell: SAC_2045 Animesi için Yeni Fragman Geldi
- Notepad++ Menü Çubuğu Gizleme Nasıl Yapılır?
- WordPress Resimleri HTTPS Uyumlu Yapmak (Otomatik)
- WordPress SSL Kurulumu ve Ayarları Nasıl Yapılır?
Yorum bulunmamaktadır.