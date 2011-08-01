Gerçek Otomobillerle Oluşturulan Dijital Saat (Video)

Ben Gurion Havalimanı'nda yer alan bu dijital saat, gerçek otomobiller kullanılarak oluşturuluyor. Havaalanındaki misafirler için oluşturulan dijital saat, her dakika gerçek arabaların konumları değiştirilerek zamanı gösteriyor. Ayrıca saat üzerinde konumlandırılan kuş bakışı kamera ile de zaman, Ben Gurion Havalimanı'ndaki devasa bir ekrana yansıtılıyor. İlgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Gerçek Otomobillerle Oluşturulan Dijital Saat