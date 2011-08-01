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Gerçek Otomobillerle Oluşturulan Dijital Saat (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 15:37 - Tarih: 28 Ocak 2020 - Yorum: 0

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Ben Gurion Havalimanı SaatBen Gurion Havalimanı'nda yer alan bu dijital saat, gerçek otomobiller kullanılarak oluşturuluyor. Havaalanındaki misafirler için oluşturulan dijital saat, her dakika gerçek arabaların konumları değiştirilerek zamanı gösteriyor. Ayrıca saat üzerinde konumlandırılan kuş bakışı kamera ile de zaman, Ben Gurion Havalimanı'ndaki devasa bir ekrana yansıtılıyor. İlgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ben Gurion Havalimanı Dijital Saat

Gerçek Otomobillerle Oluşturulan Dijital Saat

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