Gemini'deki "Kayıtlı Bilgiler" Özelliği Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Kullanılır?

Google'ın yapay zekâ destekli sohbet modeli Gemini, kullanıcı deneyimini kişiselleştirmek adına dikkat çekici bir özellik sunuyor: "Kayıtlı Bilgiler". Bu özellik sayesinde sizinle ilgili bazı temel bilgiler sistemde tutulabiliyor ve böylece sohbetlerde daha alakalı, kişiye özel yanıtlar sağlanıyor. Peki Gemini'deki "Kayıtlı Bilgiler" özelliği nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Bu yazımızda ilgili konuyu, tüm detaylarıyla ele alacağız.

Gemini'deki "Kayıtlı Bilgiler" Nedir?

"Kayıtlı Bilgiler" (ya da İngilizce karşılığıyla "Gemini Memory"), kullanıcıların Gemini ile yaptığı etkileşimlerden elde edilen belirli bilgilerin saklanarak, sonraki sohbetlerde bu bilgilere göre daha tutarlı ve kişiselleştirilmiş cevaplar sunulmasını sağlayan bir sistemdir. Kaydedilebilecek bilgiler arasında aşağıdaki bilgiler bulunabilir.

Adınız,

İlgi alanlarınız,

Tercih ettiğiniz anlatım biçimi (teknik, basit, akademik vb.),

Sıklıkla konuştuğunuz konular,

Ve size özel olarak alınan diğer notlar .

Gemini'deki "Kayıtlı Bilgiler" Ne İşe Yarar?

"Kayıtlı Bilgiler" özelliği sayesinde Gemini zamanla sizi daha iyi tanır ve yanıtlarını buna göre özelleştirir. Bu özelliğin aşağıda yer alan örneklerdeki gibi pek çok faydasını görebilirsiniz.

Daha önce müzik tercihlerinizden bahsettiyseniz, öneriler bu zevklere uygun olur.

Belirli bir mesleki alanda sık soru soruyorsanız, cevaplar bu bağlama göre şekillenir.

sık soru soruyorsanız, cevaplar bu bağlama göre şekillenir. Adınızla hitap edilmesi veya sevdiğiniz anlatım tarzında yazılması mümkündür.

Gemini'deki "Kayıtlı Bilgiler" Nasıl Kullanılır?

Gemini'nin kaydettiği bilgileri görüntülemek veya değiştirmek oldukça kolaydır.

Gemini sohbet ekranına girin. Sol alt köşede yer alan "Ayarlar" ikonuna tıklayın. Açılan menüden "Kayıtlı bilgiler" sekmesine tıklayın. Karşınıza çıkan "Ekle" butonuna tıklayarak, Gemini'nin sizin hakkında neleri hatırlamasını istiyorsanız, ilgili kutucuğa yazıp, "Gönder" butonuna tıklayabilirsiniz.

Ayrıca, bu özellik tamamen devre dışı bırakılabilir. Böylece, hiçbir bilginiz kayıt altında tutulmaz.

"Kayıtlı Bilgiler" sayesinde Gemini sizin kim olduğunuzu ve neyi tercih ettiğinizi daha iyi anlayarak, sizinle daha anlamlı bir iletişim kurabiliyor. Sonuç olarak, bu özellik sayesinde her oturumda sıfırdan başlamak yerine, sizi zaten tanıyan bir yapay zekâ asistanıyla sohbet edebiliyorsunuz.