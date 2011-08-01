Gemini'de Koyu Tema Nasıl Açılır?

Google'ın yapay zekâ destekli asistanı Gemini, kullanıcı dostu arayüzü ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Hem mobilde hem masaüstünde kolayca erişilebilen Gemini, kişiselleştirilebilir deneyimiyle de öne çıkıyor. Kullanıcılar için sade ve verimli bir kullanım hedefleyen Gemini'de, göz sağlığını korumak isteyen pek çok kişi şu sorunun yanıtını merak edebiliyor: "Gemini'de koyu tema nasıl etkinleştirilir?" Dilerseniz, bu yönde ilgili adımları hemen sizlerle paylaşalım.

Gemini'de Koyu Mod Nasıl Açılır?

Öncelikle, buraya tıklayarak Gemini'nin resmi web sitesine gidin. Ekranın sol alt köşesinde yer alan "Ayarlar" simgesine tıklayın. Açılan menüden "Koyu tema" seçeneğini aktif hâle getirin. Tema otomatik olarak değişecek ve Gemini arayüzü koyu tonlara dönecektir.

Gemini deneyiminizi daha konforlu ve sürdürülebilir hâle getirmek için koyu tema ideal bir tercih olabilir. Ayrıca bu özellik, Gemini'yi kişiselleştirme konusunda da kullanıcılara esneklik tanımaktadır. Gemini'de koyu tema açma işlemi yalnızca birkaç tıklamayla kolayca tamamlanabilir.