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Garanti Bankası Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır? BES İptal Etme

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 23:05 - Tarih: 20 Mart 2022 - Yorum: 0

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Garanti BankasıAktif çalışma döneminizde otomatik olarak ya da isteğinizle açılan bireysel emeklilik sistemi (BES), hayat standartlarınızı emeklilikte de devam ettirmeniz için düzenli birikim yapma imkânı sağlayan ve devlet desteğinin de yer aldığı bir yatırım sistemidir. Borç ödemek ya da yeni bir şey almak için para gerekmesi gibi bazı durumlarda bu tasarruf ve yatırım sistemini iptal etmek isteyebilirsiniz. Bu yazımızda da Garanti bankası otomatik BES nasıl iptal edilir? sorusunun cevabını işleyeceğiz. İsterseniz, yapılacak adımlara geçelim.

Garanti Bankası Bireysel Emeklilik İptali Nasıl Yapılır?

Garanti Bankası BES İptal Etme - Otomatik BES İptali

  • Öncelikle Garanti BBVA Emeklilik sitesine giriş yapın.
  • Ardından sol menüde yer alan "Otomatik BES" sekmesine tıklayın.
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  • Açılan sayfada biraz aşağıda yer alan sekmelerden "Ürün Bilgileri"ne tıklayın.
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  • Açılan Ürün Bilgileri penceresinde "Talepler" bağlantısına tıklayın.
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  • Sonrasında da altında çıkan "Ayrılmak İstiyorum" butonuna tıklayın.
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  • Karşınıza ayrılmayı onaylamak için onay penceresi çıkacaktır. Burada "Devam" butonuna tıklayın.
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  • 5 sayfalık "Ayrılma Bilgi ve Talep Formu" karşınıza gelecektir. Burada sadece en son sayfadaki "Ayrılma Talep Formu"nu PDF olarak bilgisayarınıza indirin.
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  • İçerisindeki gerekli yerleri doldurduktan sonra bilgi formunun ilk sayfasında belirtildiği gibi belge@garantibbvaemeklilik.com.tr adresine mail atmanız yeterli olacaktır.

Mail banka yetkililerine ulaştıktan sonra gerekirse size telefonunuzdan ulaşarak, ayrılma talebinizin onayını alabiliyorlar. Telefonda da onayladığınızda işleme alınıyor ve birikiminiz yaklaşık 10 iş günü içerisinde hesabınıza yatırılmaktadır.

Garanti bankası otomatik BES nasıl iptal edilir? sorusunun cevabı bu kadar basit. Anlatımımızı bilgisayar üzerinden yaptık. Mobilde de aynı aşamalarla yapılabilir. Garanti bankası bireysel emeklilik iptali nasıl yapılır? konusunda takıldığınız bir nokta varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.


  1. Yorum bulunmamaktadır.

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