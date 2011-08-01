Game of Thrones: Kingsroad Oyunu için Oynanış Videosu Paylaşıldı

Game of Thrones evreni, heyecanla beklenen yeni bir oyunla yeniden oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü yapım, bu kez Game of Thrones: Kingsroad isimli aksiyon-macera türünde bir RPG oyunuyla dikkat çekiyor. Oyun dünyasının önemli isimlerinden Netmarble, bu projeyle hem dizinin hayranlarını, hem de RPG severleri hedefliyor. Oyun için yayınlanan oynanış videosu, beklentileri oldukça yükseltirken, beta test tarihleri de nihayet belli olmuş durumda.

Game of Thrones: Kingsroad - Oynanış Videosu

Netmarble’ın geliştirdiği Game of Thrones: Kingsroad, oyuncuları Westeros’un tehlikeli topraklarında unutulmaz bir maceraya çıkaracak. Oyun, hem mobil (iOS ve Android), hem de Windows PC platformlarında oynanabilecek. Oyuncular, Tyrell Hanesi'nin varisi olarak taht ve toprak için mücadele verirken, dizinin epik atmosferini de hissedecek. Oyun, dizinin atmosferini başarıyla yansıtırken, tamamen özgün bir hikâye de sunacak.

Merakla beklenen oyunun beta testleri, 16-22 Ocak 2025 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Avrupa’nın belirli bölgelerinde gerçekleştirilecek. Beta testine katılmak isteyen oyuncuların, 12 Ocak 2025 tarihine kadar oyunun resmi web sitesi üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Bu süreç, hem oyunu erkenden deneyimlemek isteyenler, hem de geliştirme sürecine katkıda bulunmak isteyen oyuncular için büyük bir fırsat.

Oyun dünyasında büyük bir heyecan yaratan Game of Thrones: Kingsroad’un tam sürümünün ise, 2025'te çıkması planlanıyor. Oyunun çıkış tarihi için kesin bir açıklama yapılmasa da, yayınlanan oynanış videosu ve beta sürecindeki detaylar, oyunun oldukça iddialı olduğunu gösteriyor.