Akıllı telefonların karşılaştırma videoları gelmeye devam ediyor. Şimdi de, Samsung’un Galaxy S10 Lite modeli ile Apple'ın iPhone 11 Pro Max modeli, hız ve kamera testinde karşı karşıya geldi. İki modelden birini alacaksanız ve hız ile kamera performanslarını merak ediyorsanız, aşağıda yayınlanan test videosunu izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Galaxy S10 Lite ve iPhone 11 Pro Max, Hız ve Kamera Testi (Video)
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:29 - Tarih: 24 Mart 2020 - Yorum: 0
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