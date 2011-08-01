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Firefox'a Çevrimdışı Çeviri Desteği Geliyor

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 20:56 - Tarih: 04 Haziran 2022 - Yorum: 0

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Mozilla FirefoxMozilla, Firefox'un son yıllardaki pazar payında düşüş yaşasa da gizlilik için önemli geliştirmeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Mozilla, Firefox için yeni bir eklenti geliştirdi ve bu sayede internet bağlantısı gerekmeden çevrimdışı bir şekilde çeviri yapabileceksiniz. Bu sayede kullanıcı verileri de sunucular ile paylaşılmamış olacak. Böylece kullanıcılara daha güvenli bir çeviri deneyimi sunulmuş olacak.

Mozilla Firefox Çevrimdışı Çeviri

Buna göre, eklentinin ilk çalışma anında kullanıcının bilgisayarına bazı dosyalar indirilecek ve çeviri işlemleri, internete gerek kalmadan kullanıcının bilgisayarında yerel olarak yürütülecek.

Yeni eklenti şimdilik yalnızca İngilizce, İspanyolca, Bulgarca, Çekçe, Estonca, Almanca, İzlandaca, İtalyanca, Norveççe Bokmal ve Nynorsk, Farsça, Portekizce ve Rusça dillerine destek veriyor.


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