Tarayıcı dünyasının önemli oyuncularından biri olan Firefox, geçtiğimiz gün "Proton" adını verdiği yeni tasarım düzenini herkese sunarak, oldukça büyük değişikliğe gitti. Sekmeler artık en üst alana konumlandırıldığı için, sekmeleri kendi aralarında kaydırmak daha keyifli bir hâle geliyor. Ek olarak ise menülerin daha da sadeleştirildiği yeni tasarımda, Firefox'un göz yormayan ve sade bir dizayn seçiminde bulunduğunu dile getirmek de yanlış olmayacaktır. Yeni tasarım için yayımlanan resmi videoya aşağıdan ulaşabilir, tarayıcınızı güncelleyerek hemen siz de yeni tasarımı deneyimleyebilirsiniz.

Firefox Yeniden Tasarlandı: İşte Yenilenen Tasarım!