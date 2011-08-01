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Firefox, Son Üç Yılda 46 Milyon Kullanıcısını Kaybetti

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 20:31 - Tarih: 10 Ağustos 2021 - Yorum: 0

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Mozilla FirefoxŞirket tarafından açıklanan veriye göre, bir dönemin popüler internet tarayıcılarından biri olan Mozilla Firefox, 2018'den bu yana 46 milyon kullanıcı kaybetti. 2018'de 244 milyon kullanıcının kullandığı internet tarayıcısının kullanıcı sayısı 2021'de 198 milyona geriledi. Kullanıcı tarafındaki bu zararın sebebi olarak; yapılan şikayetlere ilgi gösterilmeyip düzeltilmemesi, güncelleme almaması, performans zayıflıkları ve karmaşık arayüzü gösterildi.

Firefox

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