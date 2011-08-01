Firefox'un 73. sürümü çok kısa bir süre önce yayımlandı ve herkes tarafından güncellenebilir bir duruma geldi. Senelerdir beklenen bir özellik olan yakınlaştırma, varsayılan olarak tüm siteler için geçerli olabilecek şekilde Firefox'a gelmiş oldu.

AYRICA: Firefox Erişilebilirlik Hizmetlerinin Erişimini Kapatalım

Firefox 73 Senelerdir Beklenen Özelliği ile Yayımlandı

Bu şekilde artık yakınlaştırma özelliğini, daha kolay ve tüm siteler için geçerli kılacak bir biçimde ayarlayabileceksiniz. Buna ek olarak, Firefox 73 sürümü ile birlikte birtakım güvenlik güncellemeleri de beraberinde geliyor. Şu aşamada Chrome'un en büyük rakiplerinden biri olan Firefox, Chromium altyapısını kullanmayan tek tarayıcı denilebilir. Browser'ın yeni sürümü ile ilgili sürüm notlarına ve indirme bağlantısına aşağıdaki URL ile ulaşabilirsiniz.

Adres: Mozilla Firefox 73 (İndir)