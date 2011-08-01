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FIFA 23'ün Oynanış Videosu Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 16:16 - Tarih: 28 Temmuz 2022 - Yorum: 0

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FIFA 23Electronic Arts tarafından geliştirilen ve FIFA severlerin merakla beklediği FIFA 23’ün ilk oynanış videosu paylaşıldı. Daha gerçekçi animasyonlar için HyperMotion 2.0 teknolojisinden güç alan FIFA 23, gerçek maçlardan elde ettiği verilerle oluşturulan yapay zeka sayesinde gerçekçilik konusunda oldukça iddialı görünüyor.

6.000’den fazla animasyon oluşturduklarını belirten şirket, oyuncuların FIFA 23 ile daha gerçekçi bir oyun deneyimi yaşayacaklarını dile getirdi. Ayrıca oyunculara serbest vuruşlarda, penaltılarda ve köşe vuruşlarında daha fazla kontrol imkanı tanınacak.

FIFA 23 Oynanış Videosu

FIFA 23 Ön Siparişe Açıldı

Epic Games ve Steam‘de 699,99 TL’den ön siparişe açılan oyun, Ultimate Edition paketi için Steam'de 899,99 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X|S sahipleri ise standart sürümü için 800 TL ödemeleri gerek.

FIFA 23 Oynanış Videosu


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