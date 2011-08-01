Milyarder Mark Zuckerberg, dünkü uzun süreli Facebook, Instagram ve WhatsApp çöküşü nedeniyle olumsuz etkilendi. 3 saatlik kesinti sonrasında en zenginler listesindeki yerinden bile olan Zuckerberg, kısa sürede büyük kayıp yaşadı. Gelen ilk haberlere göre Zuckerberg'in 6.7 milyar doları eridi. Zenginler listesindeki yerini de Larry Ellison'a kaptırdı. Toplamda ise %5'lik bir zarara uğradı.
Facebook, Instagram, WhatsApp Çöktü! Mark Zuckerberg'in Serveti Eridi
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:31 - Tarih: 05 Ekim 2021 - Yorum: 0
Önerilen Bağlantılar
Teknobeyin.com
Mitoz Bölünme Nedir ve Evreleri Nelerdir?
Konuk Yazar
İp Atlamanın Faydaları Nelerdir?
Şahin Gezici
WordPress Güvenlik Rehberi (Kapsamlı Anlatım)
Doğan Gezici
Ameliyattan Sonra Neden Kilo Alınır? (5 Ana Sebep)
Şahin Gezici
Koroid Pleksus Kisti Nedir? Geçmezse Ne Olur?
Şahin Gezici
İnsan Sağlığını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Konuk Yazar
Yoğurt Saç Uzatır mı? Yoğurtla Saç Maskesi Tarifleri
Şahin Gezici
- Facebook, Instagram, WhatsApp Çöktü! Mark Zuckerberg'in Serveti Eridi
- Apple MAC Cache (Önbellek) Temizleme Nasıl Yapılır?
- Forza Horizon 5 Sistem Gereksinimleri ve Desteklenen Direksiyon Setleri
- iPhone 13 Pro Max'in Kamera Sensörleri Açıklandı
- Alan Wake Remastered için PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı
- Netflix'in Merakla Beklenen Yeni Dizisi The Sandman'den İlk Video
- Google Koyu Tema Açma Nasıl Yapılır?
- Dünyanın En Çok Kazanan Futbolcusu: Forbes Açıkladı
- İnterneti Yavaş Oyuncular için Steam'den Yenilik!
- Yeni PS5 Güncellemesi Performansı Artırıyor!
Yorum bulunmamaktadır.