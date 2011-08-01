Facebook, Instagram, WhatsApp Çöktü! Mark Zuckerberg'in Serveti Eridi

Milyarder Mark Zuckerberg, dünkü uzun süreli Facebook, Instagram ve WhatsApp çöküşü nedeniyle olumsuz etkilendi. 3 saatlik kesinti sonrasında en zenginler listesindeki yerinden bile olan Zuckerberg, kısa sürede büyük kayıp yaşadı. Gelen ilk haberlere göre Zuckerberg'in 6.7 milyar doları eridi. Zenginler listesindeki yerini de Larry Ellison'a kaptırdı. Toplamda ise %5'lik bir zarara uğradı.