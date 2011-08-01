Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Facebook, Instagram, WhatsApp Çöktü! Mark Zuckerberg'in Serveti Eridi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:31 - Tarih: 05 Ekim 2021 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Mark ZuckerbergMilyarder Mark Zuckerberg, dünkü uzun süreli Facebook, Instagram ve WhatsApp çöküşü nedeniyle olumsuz etkilendi. 3 saatlik kesinti sonrasında en zenginler listesindeki yerinden bile olan Zuckerberg, kısa sürede büyük kayıp yaşadı. Gelen ilk haberlere göre Zuckerberg'in 6.7 milyar doları eridi. Zenginler listesindeki yerini de Larry Ellison'a kaptırdı. Toplamda ise %5'lik bir zarara uğradı.

Facebook, Instagram, WhatsApp Çöktü! Mark Zuckerberg'in Serveti Eridi

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık