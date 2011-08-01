Exxen Abonelik Ücretlerine Zam Geldi!

Gibi, Konuşanlar, Leyla ile Mecnun gibi özel yapımların yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yayın haklarına da ev sahipliği yapan Exxen, mayıs itibarıyla abonelik ücretlerine zam yaptığını açıkladı. Acun Ilıcalı’nın çevrimiçi dizi, sinema ve etkinlik furyasına sahip dijital kanalı son zammı geçtiğimiz ocak ayında yapmış idi.

Exxen, özellikle son zamanlarda daha önce yayınlanmış popüler dizilere platformunda yer vermesi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi liglerin yayın haklarını elinde bulundurmasından dolayı epey ilgi görmeye başladı.

Bu bağlamda Exxen, kullanıcılarına mail göndererek, içerikleri zenginleştirmek ve hizmet kalitesini artırmak adına abonelik ücretlerinin güncellendiğini duyurdu. Peki, Exxen ve ExxenSpor yeni abonelik ücretleri ne oldu?

Exxen Aylık ve Yıllık Abonelik Ücretleri (Reklamlı - Reklamsız)

Reklamlı Yıllık Abonelik Paket: Aylık 54 TL (12 Ay: 648 TL)

Aylık 54 TL (12 Ay: 648 TL) Reklamlı Aylık Abonelik Paket: 64,90 TL

64,90 TL Reklamsız Yıllık Abonelik Paket: Aylık 74,90 TL (12 Ay: 898,80 TL)

Aylık 74,90 TL (12 Ay: 898,80 TL) Reklamsız Aylık Abonelik Paket: 89,90 TL

ExxenSpor Aylık ve Yıllık Abonelik Ücretleri (Reklamlı - Reklamsız)