Epic Games'te GTA 5 Ücretsiz Oldu - Fırsatı Kaçırmayın!

2013'te Rockstar Games tarafından piyasadaki yerini alan ve büyük ses getiren GTA 5, hala popüler oyunlar arasında yer almaktadır. Epic Games Store, GTA 5 ücretsiz dağıtım haberi ile büyük şaşkınlık yarattı ve sitelerinin yoğunluktan girilememesine sebep oldu. Epic Games'in kısa süreliğine başlattığı ücretsiz GTA 5 indir haberi, 21 Mayıs saat 18:00'a kadar geçerli.

Epic Games - Ücretsiz GTA 5 İndir

Ücretsiz kampanyadan yararlanıp oyunu kütüphanenize ekledikten sonra süresiz şekilde istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ayrıca oyunu alanlar için GTA Online'da kullanılacak 1,000,000 $ bonus da hediye!

Buradan GTA 5 sayfasına gidebilir ve "Şimdi ücretsiz" butonuna tıklayarak, kütüphanenize ücretsiz ekleyebilirsiniz. Tabii Epic Games üyeliğiniz yoksa, üyelik oluşturmalısınız. Kütüphanenize eklendikten sonra da indirmeye başlayabilirsiniz.

Şu an yaşanan yoğunluk nedeniyle siteye erişilemiyor, aralıklarla deneyerek oyuna sahip olabilirsiniz.

Bilgisayarınızın kaldırıp kaldıramayacağını merak ediyorsanız, oyunun sistem gereksinimlerini sizler için paylaşalım.

GTA 5 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2

Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2 İşlemci: Intel Core 2 Q6600 2.40GHz (4 CPUs) / AMD Phenom 9850 (4 CPU) 2.5GHz

Intel Core 2 Q6600 2.40GHz (4 CPUs) / AMD Phenom 9850 (4 CPU) 2.5GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)

NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11) HDD: 65 GB

65 GB Ses Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu

GTA 5 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1 İşlemci: Intel Core i5 3470 3.2GHZ (4 CPU) / AMD X8 FX-8350 4GHZ (8 CPU)

Intel Core i5 3470 3.2GHZ (4 CPU) / AMD X8 FX-8350 4GHZ (8 CPU) RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB

NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB HDD: 65 GB

65 GB Ses Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu

Ücretsiz GTA 5 indir haberi sizin için güzel mi? Ücretsiz GTA 5 konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.