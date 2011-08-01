Epic Games'in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunu: Midnight Ghost Hunt

Epic Games, geçtiğimiz hafta Death Stranding oyununu ücretsiz olarak oyunseverlerin deneyimine sunmuştu. Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu ise Midnight Ghost Hunt oldu. Epic Games Store’da 149 TL değerine sahip olan oyunu 8 Haziran 18:00’a kadar kütüphanenize kalıcı olarak ücretsiz bir şekilde ekleyebileceksiniz.

Kaotik, çok oyunculu bir saklambaç oyunu olan Midnight Ghost Hunt sizi, lanetli bir mekânda pusuya yatmış hayaletleri avlayan hayalet avcılarının macerasına tanık olmaya davet ediyor! Hem hayalet hem de bir avcı olabiliyorsunuz. Gece 12’yi vurduğunda ise işler kızışıyor! Midnight Ghost Hunt’ın gerilim ve heyecan dolu bir oyun olduğunu söylemek gerek, değerlendirmeyi düşünenler için bu fırsat kaçmaz.