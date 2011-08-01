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Epic Games'in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunu: Death Stranding

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 10:59 - Tarih: 21 Mayıs 2023 - Yorum: 0

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Epic Games StoreGeçtiğimiz hafta The Sims 4 oyununu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunan Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu Death Stranding oldu. Daha önce yine bir kampanyayla ücretsiz olarak verilen Death Stranding’i kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilmeniz için bir hafta süreniz var. 25 Mayıs saat 18:00’dan sonra oyun yeniden ücretli olacak.

Death Stranding

Epic Games, her hafta ücretsiz oyunlarını paylaşmaya devam edecek ancak bir süredir AAA seviyesinde oyun paylaşılmadığı için bu durum oyunseverlerde biraz hayal kırıklığı yaratmış olabilir.

Death Stranding’in inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.


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