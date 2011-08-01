Epic Games'in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunu: Beholder

Her hafta oyunseverlere ücretsiz oyun fırsatları sunarak gönülleri kazanan Epic Games Store, bu kez de oyuncular için dikkat çekici bir hediye hazırladı. Geçtiğimiz hafta Castlevania serisi ve Snakebird Complete gibi iki özel yapımı ücretsiz dağıtan platform, 21-28 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak sunacağı oyunu duyurdu: Beholder.

Beholder: Distopik Dünyada Ahlaki İkilemlerle Dolu Bir Macera

Normalde Steam üzerinden 7.79$ Epic Games'te de 194 TL gibi bir fiyat etiketine sahip olan Beholder, kısa bir süre için tamamen ücretsiz!

Bu fırsatı değerlendirmek için yapmanız gereken tek şey, oyunu belirtilen tarihler arasında kütüphanenize eklemek. Üstelik bir kez eklediğinizde, oyun sonsuza dek sizin olacak.

Beholder, karanlık ve distopik bir dünyada geçen hikayesiyle oyuncuları ahlaki ve etik seçimlerle yüzleştiriyor. Oyunda, bir apartman yöneticisini canlandırıyor ve hükümetin size verdiği direktiflerle kiracıların yaşamlarını gözetlemek zorunda kalıyorsunuz. Ancak bu görevi yerine getirirken yapacağınız seçimler tamamen size kalmış.

Epic Games’in Hediye Rüzgarı Devam Ediyor

Epic Games Store, ücretsiz oyun dağıtımı konusunda oldukça cömert bir platform haline geldi. Özellikle büyük bütçeli yapımlardan bağımsız oyunlara kadar geniş bir yelpazede oyun sunması, oyuncuların farklı türleri keşfetmesine olanak tanıyor.

Beholder da bu haftanın en ilgi çekici oyunlarından biri olarak dikkat çekiyor. Oyunseverler için böylesine güzel bir fırsatın sunulması, Epic Games’in oyuncu topluluğuna ne kadar değer verdiğinin bir göstergesi.

Beholder'dan sonra ise 28 Kasım ile 5 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olacak bir diğer yapımın ise Brotato olacağı bildirildi.

Distopik dünyalar, karar mekanizmaları ve ahlaki seçimler içeren oyunlar sizin de ilginizi çekiyor mu? Beholder gibi sıra dışı bir yapımı denemek ister misiniz? Görüşlerinizi ve oyundan edindiğiniz deneyimleri yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın!