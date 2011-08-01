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Epic Games'in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunları: Breathedge ve Poker Club

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 20:51 - Tarih: 29 Nisan 2023 - Yorum: 0

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Epic Games StoreEpic Games, oyunseverlerin ilgisini artırmak için biliyorsunuz ki her hafta popüler oyunlarını kullanıcıların kütüphanelerine ücretsiz olarak eklemesini sağlıyor. Bu bağlamda, bu haftaki sunulacak olan ücretsiz iki oyun Breathedge ve Poker Club oldu.

Epic Games Ücretsiz Oyunları

Toplamda 330 TL değerindeki bu iki oyun, 4 Mayıs akşamına kadar oyuncu kütüphanesine ücretsiz olarak eklenebilecek. Breathedge ile uzayın derinliklerinde hayatta kalma mücadelesi verirken; Poker Club ile tek veya çok oyunculu bir poker oyunu deneyimi yaşıyorsunuz.

Video oyunu severler için kaçırılmaması gereken iki ücretsiz oyun daha…


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