Epic Games'de Haftanın Ücretsizleri: Jitsu Squad ve Mighty Fight Federation

Epic Games Store, Steam'e meydan okuyarak her hafta ücretsiz oyun fırsatları sunmaya devam ediyor. Platform, bu hafta da sizi heyecanlandıracak iki dövüş oyunuyla geliyor. İşte, haftanın ücretsiz oyunları olan "Jitsu Squad" ve "Mighty Fight Federation"u inceleyelim.

Epic Games Ücretsiz Oyunlar: Jitsu Squad ve Mighty Fight Federation

Epic Games Store, bu haftanın ilk hediyesi olan Jitsu Squad ile dövüş oyunları tutkunlarını sevindiriyor. Marvel vs Capcom'dan ilham alan bu bağımsız yapım, hızlı tempolu dövüş sahneleriyle dikkat çekiyor. Üstelik, tek kişilik veya çok oyunculu modlarda arkadaşlarınızla da mücadele edebilirsiniz. Jitsu Squad, kendi dövüş tarzınızı yaratmanıza olanak tanıyan zengin içeriğiyle öne çıkıyor.

Haftanın diğer ücretsiz oyunu olan Mighty Fight Federation, arena dövüşü ve çok oyunculu yapısıyla sizi ekrana kilitleyecek. Güçlü rakiplerle karşı karşıya gelirken yeteneklerinizi sergileyeceğiniz bu oyun, rekabetçi bir oynanış sunuyor. Mighty Fight Federation ile arkadaşlarınızla heyecan dolu müsabakalara atılabilir ve en iyi dövüşçü olma yolunda adım adım ilerleyebilirsiniz.

Bu muhteşem oyunlar, Epic Games Store üzerinden 7 Aralık saat 19:00'a kadar ücretsiz olarak sunulacak. Eğer oyun koleksiyonunuzu genişletmek istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmamanız önemli. Ancak unutmayın, ücretsiz oyunları son tarih gününe kadar kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Bir sonraki ücretsiz oyunlar hangileri olacak, hep birlikte bekleyip göreceğiz!