Epic Games, haftalık ücretsiz oyun dağıtımlarına devam ediyor. Kampanyalarıyla ünlü platform, dikkat çeken bir haftaya daha başladı. Bugün itibarıyla başlayan ve 27 Şubat saat 19:00'a kadar devam eden, ücretsiz oyun kampanyasında iki oyun yer alıyor ve toplam değerleri 249 TL.

Epic Games Store'da 249 TL Değerinde İki Oyun Ücretsiz

İlk oyun, 40 TL değerindeki Faeria. Abrakam tarafından geliştirilen yapım, 50 saatten kısa sürede 300 kartın tümünü kazanabileceğiniz tek kart oyunu.

İkinci oyun ise 209 TL değerinde, Ubisoft tarafından geliştirilen Assassin's Creed Syndicate. Suikastçı Jacob Frye karakterini oynadığınız yapım, oldukça sevilen serinin bir versiyonu.

Epic Games Ücretsiz Oyun: Faeria

Epic Games Ücretsiz Oyun: Assassin's Creed Syndicate