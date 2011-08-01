Enpara Hesaplarının IBAN'ları Değişiyor!

Enpara.com, uzun süredir QNB Finansbank A.Ş. çatısı altında hizmet vermekteydi. Ancak 2025 yılının Eylül ile Ekim ayları arasında gerçekleştirilecek bir değişiklikle, Enpara Bank A.Ş. adıyla ayrı bir banka olarak faaliyet göstermeye başlayacak. Bu geçiş süreciyle birlikte, tüm müşterilerin IBAN numaraları değişecek, ancak hesap numaralarında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Yeni Banka Kodu, IBAN Değişimini Mecburi Kılıyor

Enpara’nın bağımsız banka haline gelmesiyle, yeni bir banka kodu kullanılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tanımladığı bu kod yapısına göre, IBAN numaralarının yeniden oluşturulması yasal bir zorunluluk haline gelecek. Mevcut hesap numaraları aynı kalacak olsa da, banka kodundaki farklılık nedeniyle eski IBAN’lar geçersiz hale gelecek.

Yeni sisteme geçildikten sonra, kullanıcıların yeni IBAN bilgilerini ödeme yapan kişi ya da kurumlarla paylaşmaları gerekecek. EFT ve SWIFT işlemleri eski IBAN'lara yapıldığında, otomatik olarak reddedilebilir ya da gecikmeler yaşanabilir. Bu nedenle geçiş sürecinde bilgi güncellemeleri kritik öneme sahip.

Enpara, bu değişiklik sürecinde oluşabilecek karışıklıkları en aza indirmek için devir tarihinden yaklaşık bir ay önce dijital kanallar üzerinden bir “otomatik yönlendirme talimatı” alma seçeneği sunacak. Bu talimat verildiğinde, eski IBAN'a gelen para transferleri, 90 gün boyunca otomatik ve ücretsiz bir şekilde yeni IBAN’a aktarılacak.

Ancak bu yönlendirme talimatı verilmezse, eski IBAN’a gönderilen para transferleri QNB Finansbank tarafından doğrudan göndericiye iade edilecek.

FAST ve havale işlemlerinde ise sistem farklı çalışıyor. Bu tür işlemlerde, eski IBAN’a gönderim yapılması durumunda göndericiye anında “hatalı IBAN” uyarısı gönderiliyor ve işlem gerçekleşmiyor. Bu nedenle, FAST ve havale işlemleri için yönlendirme talimatına gerek kalmıyor.

Enpara, kullanıcılarını bu sürece hazırlamak amacıyla önceden bilgilendirme yapacağını ve mobil uygulama üzerinden gerekli yönlendirmeleri sağlayacağını duyurdu. Yeni IBAN’ların zamanında paylaşılması, kullanıcılar açısından olası ödeme sorunlarının önüne geçilmesini sağlayacak.

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