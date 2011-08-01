Gönüllerimizde yeri bir başka olan uBlock Origin adlı reklam engelleme uygulaması, gerçekten de işini oldukça sağlam ve hızlı yapıyor. Benzerlerine göre daha hızlı tepki veren uBlock Origin ile ilgili olarak birçok deneme yapıyorum. Bu denemelerim neticesinde ise, uzun zamandır kullandığım birtakım filtreler söz konusu.

En İyi Reklam Engelleme Filtreleri Nelerdir? (2020)

Dolayısı ile hızdan kaybetmeden, reklâm engellemek istiyorsanız, aşağıdaki filtreleri kullanmanızı tavsiye edebilirim. Bu şekilde neredeyse hiçbir şekilde hız kaybı yaşamadan, birçok reklâmı engellemiş olacaksınız. Bunlara müzik dinlerken, video izlerken çıkan reklâmları engellemek de dahil elbette...

AYRICA: uBlock Origin Ayarları - İnternet Hızlandırma Yöntemi