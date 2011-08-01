En Çok Kullanılan İnternet Tarayıcıları Belli Oldu!

Dünyada ve Türkiye’de en çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı. Google Chrome’un tahtını sarsan bir rakip hala yok. Listeye göre, Google Chrome’un başarı yüzdesine yaklaşılmış bile değil. Statcounter tarafından paylaşılan Nisan 2023 verilerine göre, Google Chrome’u ikinci sıradan Apple Safari takip ediyor. Bu da şaşırtıcı, çünkü daha önce bu konum Microsoft Edge’ye ait idi. Microsoft, önemli atılımlar yapmasına rağmen arama motoru pazarında geriye düştü.

Elbette Safari’nin, Apple tabanlı bir arama motoru olmasının da önemi büyük. Apple ürün satışlarının öne çıkmasıyla birlikte, Safari de tercih edilen internet tarayıcısı konumuna geldi. Bütün geliştirmelere ve özellikli yapısına rağmen Firefox ise ne yazık ki hala listenin alt sıralarında.

Google Chrome, tarayıcı pazarının sarsılmaz lideri olmaya devam edecek gibi görünüyor. Stabil, sade ve hızlı bir arayüze sahip olan arama motoru, aynı zamanda kullanıcıyı yormayan bir işlevselliğe sahip. Bu da onu vazgeçilmez bir internet tarayıcısı haline getiriyor.

Statcounter tarafından paylaşılan Nisan 2023 verilerine göre, en çok kullanılan internet tarayıcılarının pazar payını hemen aşağıda görebilirsiniz.

En Çok Tercih Edilen İnternet Tarayıcıları