Elon Musk, X için Yeni XChat'i Tanıttı

Elon Musk, X platformuna gizlilik odaklı yeni bir mesajlaşma sistemi olan XChat'i entegre ediyor. WhatsApp ve Signal benzeri bu yeni sistem, "Bitcoin tarzı şifreleme", kaybolan mesajlar, dosya paylaşımı, sesli ve görüntülü arama gibi özelliklerle geliyor.

Yeni XChat Hangi Özelliklerle Geliyor?

XChat, Rust diliyle sıfırdan kodlanan yeni bir mimariye sahip olacak. Elon Musk, bu yapının güvenliğine dikkat çekerken, şu anki DM sisteminin yerini alacağını duyurdu.

Musk'ın bahsettiği “Bitcoin tarzı şifreleme” terimi tam olarak netleşmemiş olsa da, Bitcoin'de aktif olarak kullanılan ECDSA ve SHA-256 gibi şifreleme tekniklerine dayandığı ya da onlardan esinlendiği düşünülüyor.

XChat, şu an sınırlı sayıda kullanıcıyla test ediliyor ve bazı X aboneleri bu yeni mesajlaşma deneyimine erken erişim sağlıyor.