Elon Musk, Vine Arşivini Geri Getiriyor

X platformunun sahibi Elon Musk, hafta sonu yaptığı açıklamada, bir dönem çok popüler olan Vine uygulamasının silindiği sanılan video arşivinin bulunduğunu ve erişime yeniden açılması için çalışmalar başlatıldığını duyurdu.

Vine İçeriği Geri mi Dönüyor?

2012 yılında Twitter tarafından 30 milyon dolara satın alınan Vine, 6 saniyelik videolarıyla TikTok'un öncüsü sayılıyordu. Ancak 2016'da yeni video yüklemeleri durdurularak kapatılmış, bir yıl sonra ise tamamen sonlandırılmıştı. Yine de içerikler bir süre kullanıcı arşivinde erişilebilir kalmıştı.

Musk, 2022'de Twitter'ı satın aldıktan sonra Vine'ı canlandırma fikrini gündeme getirmiş ve platformda yaptığı bir ankette kullanıcıların %70'e yakını "Vine geri gelsin" demişti. Ancak o dönem başlatılan teknik çalışmalar sonuçsuz kalmıştı.

Şimdi ise Musk, sadece eski arşivi geri getirmekle kalmayıp, X Premium+ kullanıcılarına sunulan yeni Grok Imagine özelliğini "AI Vine" olarak tanımlayarak, içerik üretiminin geleceğini yapay zekayla şekillendirmeyi hedefliyor. Ancak bu açıklamanın gerçekten Vine arşivini yeniden sunma amacı mı taşıdığı, yoksa Grok AI teknolojisini tanıtmak için mi yapıldığı henüz netlik kazanmış değil.