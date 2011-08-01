Elon Musk Nihayet Twitter'ı Satın Aldı! Twitter'ı Nasıl Bir Dönem Bekliyor?

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, nihayet Twitter’ı satın aldı. Uzun bir dönem boyunca, Elon Musk’ın Twitter konusunda attığı adımları konuştuk ve bir süre daha konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Twitter’ın radikal değişikliklere ihtiyacı olduğunu düşünen ve sosyal medya platformunu satın almaya karar veren Elon Musk, kâğıt üzerinde anlaşmayı sağlamış ancak ödemeyi yapmadan Twitter’ı satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine satın almadan vazgeçtiği için hakkında dava açıldı ve o davadan sonra Elon Musk, Twitter’ı yeniden satın almaya karar verdiğini açıkladı. Anlaşma kesin olarak tamamlandı. Twitter artık Elon Musk’a ait ve şimdiden önemli birkaç isim, tazminat karşılığında işten çıkarılmış durumda.

Twitter’ı ilerleyen günlerde ne gibi değişiklikler bekliyor bilinmez ama Elon Musk’ın Twitter’ı satın alışının yankısı uzun bir süre daha sürecek gibi. Musk, kişisel Twitter hesabında, “Kuş özgür.” tweeti atarak satın alma iddialarını resmen doğrulamış oldu. Twitter binasına ilk girişinde ise elinde bir lavabo bulunuyordu. İlginç bir adam, burası kesin.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Twitter’ı nasıl bir dönem bekliyor sizce?