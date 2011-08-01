Elon Musk, İş Yorgunluğunu Nasıl Gideriyor?

Tesla'nın ve daha birçok başarılı girişimin sahibi Elon Musk, stresli ve yoğun bir iş gününün ardından yorgunluğunu nasıl giderdiği hakkında bir tweet paylaştı. Bunun için yoga ya da meditasyon yapanlardan farklı olduğunu belirten Musk, bunlar yerine video oyunlarını en zor seviyede oynamayı tercih ediyor. SpaceX kurucusunun zor seviyede en son bitirdiği oyun ise Halo Infinite. Şu anda ise rol yapma oyunu Elden Ring'i oynadığını belirtti.