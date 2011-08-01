Disney Plus için Güncel Abone Sayısı Açıklandı

Disney+, Türkiye dahil dünya genelinde uzun bir süredir hizmet veren ve geniş bir kullanıcı kitlesi oluşturan bir platform haline geldi. CEO Bob Iger'ın açıklamasına göre Disney+, şu an dünya genelinde 150 milyondan fazla aboneye sahip durumda. CNBC ile paylaşılan bilgilere göre Iger, şirketin artık abone sayısını artırmak yerine kârlılığa odaklandığını belirtiyor.

Disney+ gibi diğer rakipleri de küresel ekonomik dalgalanmaları yakından takip ediyor ve özel içerikler için büyük yatırımlar yapıyorlar. Geçtiğimiz aylarda Disney+, özel ve yerel içeriklere odaklanmaktan vazgeçerek, bazı önemli projeleri iptal etti. Bunlardan biri, Türkiye'de büyük yankı uyandıran Atatürk dizisiydi. Bu dizi daha sonra bir filme dönüştürüldü ve kısa bir süre önce televizyonda ve sinemalarda gösterildi. İkinci bölümünün de yakında sinemalarda izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Ayrıca, Disney+ parola paylaşımını sonlandırmaya başlayan platformlardan biri. İlk adım Kanada merkezli atıldı ve bu adımın başka ülkelere de genişletileceği açıklandı. 1 Kasım'dan itibaren Kanada'da parola paylaşımı sona erdirildi. Bu, servisin aynı evde yaşayan farklı kişiler veya cihazlar tarafından kullanılmasına olanak tanıdı, ancak farklı konumlardaki kullanıcılardan ayrı abonelikler talep edilmeye başlandı. Bu uygulama, Disney+ ve benzeri platformların daha fazla abone kazanmayı ve daha fazla gelir elde etmeyi amaçladığı bir adım olarak görünüyor.

Disney+'ın küresel başarısı ve bu tür değişiklikler, dijital eğlence sektöründeki rekabetin sürekli olarak evrildiğini ve yeniliklerin önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Disney+ gibi platformların gelişmelerini ve değişikliklerini takip etmeye devam etmekte fayda var.