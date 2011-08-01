Discord'dan Sonra Gözler Telegram'da! Telegram Kapatılacak mı?

Discord’a erişim yasağının ardından gözler şimdi Telegram’a çevrilmiş durumda. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 9 Ekim 2024 tarihli kararı ile Discord’a erişim engeli getirildi. Bu yasaklama kararında, platformda çocuk istismarı ve müstehcen içerik gibi suçların işlenme şüphesi gerekçe olarak gösterildi. Aynı endişe, şimdi Telegram için de dile getirilmeye başlandı.

Telegram Kapatılacak mı?

Discord’un erişim engellenmesinin ardından, bazı güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, benzer suçların Telegram’da da işlendiğine dair şüpheler nedeniyle yetkililer bu platformun da erişim engelini değerlendiriyor. Ancak şu an için Telegram’la ilgili resmi bir karar veya açıklama yapılmış değil.

Bu olay, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının denetim ihtiyacını yeniden gündeme getirdi. Çocuk istismarı ve uygunsuz içeriklerin bu platformlar aracılığıyla yayılmasının, yetkilileri bu uygulamaları daha sıkı bir denetim altına almaya yönelttiği ifade ediliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Discord kararı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, 5651 sayılı kanunun 8/1 maddesi gereğince Discord platformuna Türkiye’den erişim engeli getirmiştir. Çocuk istismarı ve müstehcenlik gibi suçlarla mücadelede kararlıyız; gençlerimizi ve toplumu bu tür zararlı içeriklerden korumak için gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğiz."

Yetkililer, internetin karanlık yüzüne karşı önlemler alırken, sosyal medya platformlarının toplumsal sorumluluklarını yerine getirip getirmediği tartışılmaya devam ediyor.