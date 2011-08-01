Diablo 4 Ücretsiz Erişime Açıldı! Diablo 4 Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Blizzard Entertainment’ın efsanevi serisi Diablo, 2023’te çıkardığı dördüncü oyunuyla büyük ses getirdi. Diablo 4, karanlık atmosferi ve sürükleyici hikayesiyle oyunseverlerin beğenisini kazanmış durumda. Şimdi ise Blizzard, Diablo 4'ü denemek isteyenler için harika bir fırsat sunuyor: Oyun kısa bir süreliğine ücretsiz olarak erişime açıldı! Bu, oyunu satın almadan önce denemek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Diablo 4 Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Peki, Diablo 4'ü ücretsiz oynamak için ne yapmalısınız? Blizzard, oyunlarını tanıtmak ve yeni oyuncuları cezbetmek için zaman zaman ücretsiz erişim kampanyaları düzenliyor. Bu tür kampanyalar, hem oyunun oyuncu sayısını artırıyor hem de oyunculara oyun hakkında fikir sahibi olma imkanı sunuyor. Diablo 4'ün ücretsiz erişimi de tam olarak bu amaçla sunulmuş durumda.

27 Ağustos saat 17.00’a kadar Steam üzerinden Diablo 4'e ücretsiz olarak erişebileceksiniz. Yani bu tarihe kadar oyunu indirip oynayabilir ve karanlık dünyasına adım atabilirsiniz. Ancak, süre dolduğunda oyuna erişiminiz sona erecek. Eğer oyunu beğenirseniz, tam sürümü satın alarak maceranıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Diablo 4, karanlık ve tehlikelerle dolu bir dünyada, insanlığın cehennem güçlerine karşı verdiği amansız savaşı konu alıyor. Oyuncular, çeşitli karakter sınıflarından birini seçerek zindanları keşfeder, zorlu görevleri tamamlar ve Lilith'in ordularına karşı savaşırlar. Oyunun şu anki fiyatı %40 indirimle 29.99 dolar. 2 Eylül'den sonraki fiyatı ise 49.99 dolar (yaklaşık 1700 TL).

Diablo 4'ü ücretsiz olarak denemek için yapmanız gereken oyunun Steam sayfasına giderek "Diablo IV Oynayın" başlıklı bölümdeki "Oyunu Oyna" butonuna tıklamak. İndirme işlemi başladıktan sonra oyunu kurup hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Diablo 4’ü denemeyi düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşın!