Diablo 4, Türkçe Dil Desteğiyle Çıkış Yapacak

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Blizzard’ın yaptığı Diablo 4 için yapılan resmi açıklama oyun severleri heyecanlandırdı. Diablo oyun serisinin son oyunu Diablo IV, açıklamaya göre Türkçe dil desteğiyle çıkış yapacak. Blizzard’ın yaptığı açıklamanın bir kısmında, “Türkçe dil desteği ile gelecek olan Diablo IV, hayranlarına ve Türkiye’deki topluluğa, karanlığın ordularıyla kendi ana dillerinde savaşma şansı sunacak.” ibaresine yer verildi.

Aynı zamanda Diablo Genel Müdürü Rod Fergusson, Türkiye’deki Diablo IV hayranlarını ilgilendiren kısa bir video paylaşımı yaptı ve videoda, “Diablo IV'te Türkçe dil desteğini sağlayacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Korunak’ta görüşmek üzere!" açıklamasında bulundu.

Diablo IV, Windows PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 ve PlayStation 4 üzerinden 6 Haziran 2023 tarihinde çıkış yapacak. Oyun fragmanına hemen aşağıdan bakabilirsiniz.

Diablo 4 Tanıtım Videosu