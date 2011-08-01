Depremzedeler için Geçici Kimlik Belgesi Hizmeti!

Kahramanmaraş merkezli yaşadığımız büyük depremler sonrasında kimliklerine ulaşamayan depremzedeler için e-Devlet üzerinden geçici kimlik belgesi hizmeti açıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen vatandaşlar için kimlik kartı başvurusu olmadan online olarak e-Devlet üzerinden geçici kimlik belgelerini alabilmelerine olanak sağlandı.

Yapılması gereken tek şart afetzedenin yerleşim yeri veya diğer adresinin, depremden etkilenen illerde bulunması.

Bu vatandaşlarımız, kendilerinin yanı sıra veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini de e-Devlet'ten barkodlu olarak alabilecektir. E-Devlet üzerinden alınan barkodlu geçici kimlik belgesinin de üç ay geçerli olacağını belirtelim.