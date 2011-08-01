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Depremzedeler e-Devlet Üzerinden Adres Değişikliği Yapabilecek

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 15:51 - Tarih: 08 Mart 2023 - Yorum: 0

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e-DevletNüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü’ne gitmeye gerek kalmadan afet bölgesindeki yerleşim yerleri için, vatandaşların e-Devlet üzerinden ikametgâh adres değişikliği yapabileceğine ilişkin bir duyuru yayımladı.

Duyuruya göre, depremden etkilenen kişiler, e-Devlet ve Nüfusmatikler üzerinden ikametgâh adres değişikliği yapabilecek.

Bu kişiler, karavan, çadır vb. geçici yerleşim yerleri için de, adres beyanında bulunabilecekler. Yine dilerlerse, adreslerini diğer illere taşıyabilecekler. Duyurunun tamamını okumak için, hemen aşağıya bakabilirsiniz.

Depremzede e-Devlet Adres Değişikliği

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