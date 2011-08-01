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Deathloop için Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 20:23 - Tarih: 08 Eylül 2021 - Yorum: 0

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DeathloopArkane Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda'nın yayıncılığını üstlendiği Deathloop oyunu için PC sistem gereksinimleri açıklandı. 14 Eylül'de PC ve PlayStation 5 için çıkışını yapacak olan oyun, 1 yıl boyunca sadece PS5 oyuncularına özel olacak. Daha sonrasında ise Xbox Series X platformuna gelecek.

Aşağıda açıklanan minimum, önerilen ve ultra sistem gereksinimlerini inceleyerek, oyunun sisteminizde performanslı olup olmayacağını anlayabilirsiniz. İyi eğlenceler...

Deathloop Sistem Gereksinimleri

Deathloop Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10, sürüm 1909 veya üzeri
  • İşlemci: Intel Core i5-8400 2.80GHz veya AMD Ryzen 5 1600
  • RAM: 12 GB
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 (6GB) veya AMD Radeon RX 580 (8GB)
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 30 GB

Deathloop Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10, sürüm 1909 veya üzeri
  • İşlemci: Intel Core i7-9700K 3.60GHz veya AMD Ryzen 7 2700X
  • RAM: 16 GB
  • Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060 (6GB) veya AMD Radeon RX 5700 (8GB)
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 30 GB (SSD önerilir)

Deathloop Ultra Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10, sürüm 1909 veya üzeri
  • İşlemci: Intel Core i9-10900K 3.70GHz veya AMD Ryzen 7 3800XT
  • RAM: 16 GB
  • Ekran Kartı: Nvidia RTX 3080 (10GB) veya AMD Radeon RX 6800 XT (16GB)
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama: 30 GB (SSD önerilir)

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