Deathloop için Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Arkane Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda'nın yayıncılığını üstlendiği Deathloop oyunu için PC sistem gereksinimleri açıklandı. 14 Eylül'de PC ve PlayStation 5 için çıkışını yapacak olan oyun, 1 yıl boyunca sadece PS5 oyuncularına özel olacak. Daha sonrasında ise Xbox Series X platformuna gelecek.

Aşağıda açıklanan minimum, önerilen ve ultra sistem gereksinimlerini inceleyerek, oyunun sisteminizde performanslı olup olmayacağını anlayabilirsiniz. İyi eğlenceler...

Deathloop Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10, sürüm 1909 veya üzeri

64 bit Windows 10, sürüm 1909 veya üzeri İşlemci: Intel Core i5-8400 2.80GHz veya AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-8400 2.80GHz veya AMD Ryzen 5 1600 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 (6GB) veya AMD Radeon RX 580 (8GB)

Nvidia GTX 1060 (6GB) veya AMD Radeon RX 580 (8GB) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 30 GB

Deathloop Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10, sürüm 1909 veya üzeri

64 bit Windows 10, sürüm 1909 veya üzeri İşlemci: Intel Core i7-9700K 3.60GHz veya AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7-9700K 3.60GHz veya AMD Ryzen 7 2700X RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060 (6GB) veya AMD Radeon RX 5700 (8GB)

Nvidia RTX 2060 (6GB) veya AMD Radeon RX 5700 (8GB) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 30 GB (SSD önerilir)

Deathloop Ultra Sistem Gereksinimleri