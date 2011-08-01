Deathloop için Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Arkane Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda'nın yayıncılığını üstlendiği Deathloop oyunu için PC sistem gereksinimleri açıklandı. 14 Eylül'de PC ve PlayStation 5 için çıkışını yapacak olan oyun, 1 yıl boyunca sadece PS5 oyuncularına özel olacak. Daha sonrasında ise Xbox Series X platformuna gelecek.
Aşağıda açıklanan minimum, önerilen ve ultra sistem gereksinimlerini inceleyerek, oyunun sisteminizde performanslı olup olmayacağını anlayabilirsiniz. İyi eğlenceler...
Deathloop Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10, sürüm 1909 veya üzeri
- İşlemci: Intel Core i5-8400 2.80GHz veya AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 (6GB) veya AMD Radeon RX 580 (8GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 30 GB
Deathloop Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10, sürüm 1909 veya üzeri
- İşlemci: Intel Core i7-9700K 3.60GHz veya AMD Ryzen 7 2700X
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060 (6GB) veya AMD Radeon RX 5700 (8GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 30 GB (SSD önerilir)
Deathloop Ultra Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10, sürüm 1909 veya üzeri
- İşlemci: Intel Core i9-10900K 3.70GHz veya AMD Ryzen 7 3800XT
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: Nvidia RTX 3080 (10GB) veya AMD Radeon RX 6800 XT (16GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 30 GB (SSD önerilir)
Yorum bulunmamaktadır.