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CSS ile Fazla "br" Boşluklarını Kaldıralım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:00 - Tarih: 25 Eylül 2020 - Yorum: 0

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CSS ile Fazla "br" Boşluklarını KaldıralımWeb sitenizdeki metin editörü, sık sık yapılan düzenlemeler neticesinde, fazla br etiketi oluşturuyor ve bu durumda, çok fazla boşluğu beraberinde getiriyor olabilir. Bu yüzden fazla br boşluklarını kaldırmak CSS ile mümkün kılınmıştır. Aşağıdaki kodu, temanızın CSS bölümüne eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Böylelikle, fazla br boşlukları otomatik olarak gizlenmiş olacaktır.

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CSS ile Fazla "br" Boşluklarını Kaldıralım

br + br {display:none!important}

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