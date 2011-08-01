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Cristiano Ronaldo Instagram Takipçi Sayısı 300 Milyon Üzerinde

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:00 - Tarih: 19 Haziran 2021 - Yorum: 0

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Cristiano Ronaldo Instagram Takipçi Sayısı 300 Milyon ÜzerindeDünyanın en başarılı futbolcuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, bu başarısını sosyal medya üzerinde de sürdürüyor. Zamanında Instagram üzerinde 200 milyon takipçi sayısına ulaşan ilk kişi olan Cristiano Ronaldo, bu sefer de 300 milyon takipçi sayısına ulaşan ilk kişi olmayı başardı. Cristiano Ronaldo Instagram takipçi sayısı ise her geçen gün artmaya devam ediyor. Hesabında genellikle işi ve ailesi ile ilgili paylaşımlar yapan futbolcu, araştırmalara göre sosyal medya hesapları üzerinden milyonlarca dolâr kazanıyor.

Cristiano Ronaldo Instagram Takipçi Sayısı 300 Milyon Üzerinde

Cristiano Ronaldo Instagram Takipçi Sayısı 300 Milyon Üzerinde

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